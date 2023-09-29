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Полонский Виктор Филиппович

Место рождения

село село Васильевка Покровского района Чкаловской области

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

село село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
06.03.1929

Дочь: Полонская Дора Викторовна

Мать ребёнка: Мирошниченко Варвара Ивановна

село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Мирошниченко Варвара Ивановна

село село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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