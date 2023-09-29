Полонский Виктор Филиппович
Место рождениясело село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
село село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
06.03.1929
Дочь: Полонская Дора Викторовна
Мать ребёнка: Мирошниченко Варвара Ивановна
село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Мирошниченко Варвара Ивановна
село село Васильевка Покровского района Чкаловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно