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Икрин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1902

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902

Отец: Икрин Яков Никанорович

Мать: Икрина Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Икрина Анастасия Силантьевна

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин ?

Мать ребёнка: Икрина Анастасия Силантьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Анастасия Силантьевна

Смерть
После 1985
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