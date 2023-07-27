Икрин Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1902
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902
Отец: Икрин Яков Никанорович
Мать: Икрина Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Икрина Анастасия Силантьевна
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин ?
Мать ребёнка: Икрина Анастасия Силантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1985