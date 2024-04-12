Икрина (Чащина) Марфа Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти19.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
10.01.1882
Рождение ребёнка
04.11.1882
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Чащина (икрина) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Икрин Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
26.04.1893
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
13.05.1894
Сын: Икрин Дмитрий
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
07.05.1895
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
03.03.1897
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
05.06.1898
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
15.08.1900
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
08.02.1902
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Смерть
19.01.1903