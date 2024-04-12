Икрина (Чащина) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Чащина) Марфа Кирилловна

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

19.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
04.11.1882

Сын: Икрин Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Чащина (икрина) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Икрин Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
26.04.1893

Сын: Икрин Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
13.05.1894

Сын: Икрин Дмитрий

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Икрин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1897

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
05.06.1898

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Икрин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Икрин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Смерть
19.01.1903
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