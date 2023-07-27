Икрина (Икрина) Анастасия Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Анастасия Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Яковлевич

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин ?

Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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