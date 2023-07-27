Икрина (Икрина) Анастасия Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Яковлевич
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин ?
Отец ребёнка: Икрин Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно