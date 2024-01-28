Аксинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти22.02.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1837 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1841 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов
Рождение ребёнка
10.05.1843 ст.
Дочь: Гликерия Кириллова
Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов
Рождение ребёнка
09.09.1844 ст.
Сын: Никита Кириллов
Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов
Смерть
22.02.1846 ст.
От чахотки