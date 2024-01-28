Аксинья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

22.02.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1837 ст.

Муж: Рыжихин Кирилл Максимов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1841 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1843 ст.

Дочь: Гликерия Кириллова

Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1844 ст.

Сын: Никита Кириллов

Отец ребёнка: Рыжихин Кирилл Максимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.02.1846 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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