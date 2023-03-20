Молас (Molas) Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
1872
Супруг(-а): Николай Павлович Молас
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий типографией Императорских тетров, художник
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1917