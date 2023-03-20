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Молас (Molas) Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Molas Павел Сальвадорович

Мать: Молас Фердинанда Фердинандовна

Бракосочетание
1872

Жена: Молас Александра Николаевна

Супруг(-а): Николай Павлович Молас
Рождение ребёнка
1874

Сын: Молас Борис Николаевич

Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Молас Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
заведующий типографией Императорских тетров, художник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1917
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