Молас Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолас Борис Николаевич

Молас Борис Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1874

Дата смерти

13.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Молас (molas) Николай Павлович

Мать: Молас Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Молас Николай Борисович

Мать ребёнка: Молас Вера Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1925
в 1920-х возглавлял секретариат Академии Наук
Отбывание наказания
1929
Соловки
арестован и сослан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молас Борис Борисович

Мать ребёнка: Молас Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молас Вера Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист, искусствовед, заведующий секретариатом АН СССР в Ленинграде
Смерть
13.01.1938
Причина смерти: расстрелян, по "академическому делу"