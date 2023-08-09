Молас Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти13.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
15.01.1903
Мать ребёнка: Молас Вера Михайловна
Работа или профессия
Около 1925
в 1920-х возглавлял секретариат Академии Наук
Отбывание наказания
1929
Соловки
арестован и сослан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молас Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молас Вера Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
юрист, искусствовед, заведующий секретариатом АН СССР в Ленинграде
Смерть
13.01.1938
Причина смерти: расстрелян, по "академическому делу"