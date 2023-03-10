Молас (Гизе) Фердинанда Фердинандовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Молас (molas) Фердинанд Павлович
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Молас (molas) Николай Павлович
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Рождение ребёнка
10.01.1847
Сын: Молас (molas) Петр Павлович
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Людмила (Lucy)
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
ул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)
Рождение ребёнка
20.09.1852
Сын: Молас (molas) Михаил Павлович
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Amelung Helene Anna
Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно