Молас (Гизе) Фердинанда Фердинандовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолас (Гизе) Фердинанда Фердинандовна

Молас (Гизе) Фердинанда Фердинандовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Молас (molas) Фердинанд Павлович

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Молас (molas) Николай Павлович

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
10.01.1847

Сын: Молас (molas) Петр Павлович

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Людмила (Lucy)

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

ул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)
Рождение ребёнка
20.09.1852

Сын: Молас (molas) Михаил Павлович

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Молас Александр Павлович

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Amelung Helene Anna

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Molas Павел Сальвадорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close