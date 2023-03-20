(Молас (Molas)) Людмила (Lucy)
Место рожденияул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)
Дата рождения1848
Дата смерти?.12.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
ул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Благотворительность; создательница вместе с Багаевой первых Женских архитектурных курсов в Петербурге
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния