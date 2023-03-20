(Молас (Molas)) Людмила (Lucy) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молас (Molas)) Людмила (Lucy)

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Место рождения

ул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)

Дата рождения

1848

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Molas Павел Сальвадорович

Мать: Молас Фердинанда Фердинандовна

ул. Ракова, д.3, кв.72 (место жит.)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Молас Павел Романович

Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Молас Михаил Романович

Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молас Роман Романович

Отец ребёнка: Молас Роберт (Роман) Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молас Роберт (Роман) Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Благотворительность; создательница вместе с Багаевой первых Женских архитектурных курсов в Петербурге
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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