Леонович Софья Куприяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонович Софья Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесин Куприян

Мать: Лесин Фаня Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонович Пётр

Рождение ребёнка
1951

Сын: Леонович Николай Петрович

Отец ребёнка: Леонович Пётр

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Леонович Валентина Петровна

Отец ребёнка: Леонович Пётр

Рождение ребёнка
03.03.1958

Дочь: Королик (Леонович) Татьяна

Отец ребёнка: Леонович Пётр

Смерть
Неизвестно

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