Леонович Софья Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесин Куприян
Мать: Лесин Фаня Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонович Пётр
Рождение ребёнка
1951
Сын: Леонович Николай Петрович
Отец ребёнка: Леонович Пётр
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Леонович Валентина Петровна
Отец ребёнка: Леонович Пётр
Рождение ребёнка
03.03.1958
Дочь: Королик (Леонович) Татьяна
Отец ребёнка: Леонович Пётр
Смерть
Неизвестно