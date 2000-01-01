Волоцко Герасим Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолоцко Герасим Максимов

Волоцко Герасим Максимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Волоцко Максим Прохоров

Мать: Волоцко Марина Васильева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Волоцко Герасим Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Волоцко Емельян Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close