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Волоцко Марина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Волоцко Герасим Максимов

Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Максимова

Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров

Рождение ребёнка
1789

Сын: Волоцко Данил Максимов

Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров

Рождение ребёнка
29.10.1800

Дочь: Настасья Максимова

Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцко Максим Прохоров

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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