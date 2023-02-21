Волоцко Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Максимова
Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров
Рождение ребёнка
29.10.1800
Дочь: Настасья Максимова
Отец ребёнка: Волоцко Максим Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно