Васса Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Иудин
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иудин
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иудин
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иудин
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иудин
Смерть
Неизвестно