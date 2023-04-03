Васса Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Иудин

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иудин

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иудин

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иудин

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иудин

Смерть
Неизвестно
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