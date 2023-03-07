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Иван Васильев

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Место рождения

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1753

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Иудин

Мать: Васса Дорофеева

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1775

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Иринья Фомина

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Иринья Фомина

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Иринья Фомина

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Иринья Фомина

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.01.1793

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Иринья Фомина

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1815
Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
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