Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Иудин
Мать: Васса Дорофеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Иринья Фомина
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Иринья Фомина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Иринья Фомина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Иринья Фомина
Рождение ребёнка
11.01.1793
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Иринья Фомина
Смерть
1815