Висленёва (Кайсарова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Кайсарова) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Висленёв Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Висленёв Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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