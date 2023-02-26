Комарова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Комаров Роман Исидоров

Рождение ребёнка
09.07.1798

Сын: Комаров Панкратий Романов

Отец ребёнка: Комаров Роман Исидоров

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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