Комарова Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Комаров Роман Исидоров
Рождение ребёнка
09.07.1798
Сын: Комаров Панкратий Романов
Отец ребёнка: Комаров Роман Исидоров
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно