Некрасова Наталия Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1916 ст.
Дочь: Некрасова Александра Михаилова
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Василиев
Рождение ребёнка
14.11.1917 ст.
Сын: Некрасов Димитрий Михайлович (Михаилов)
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Василиев
Восприемник Некрасов Александр Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно