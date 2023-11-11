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Некрасова Наталия Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1916 ст.

Дочь: Некрасова Александра Михаилова

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1917 ст.

Сын: Некрасов Димитрий Михайлович (Михаилов)

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник Некрасов Александр Василиев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил Василиев

Смерть
Неизвестно
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