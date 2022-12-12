Шеньшин Михайло Фандеевич
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Шеншин Фандей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1853 ст.
Сын: Шеньшин Харлампий Михайлович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1862 ст.
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно