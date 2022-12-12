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Шеньшин Михайло Фандеевич

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Шеншин Фандей Дмитриевич

Мать: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1853 ст.

Сын: Шеньшин Харлампий Михайлович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Шеньшин Тихон Михайович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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