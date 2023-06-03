Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентий

Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Иван Терентьев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Евсигней Терентьев

Мать ребёнка: Аксинья Савельева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Савельева

Смерть
До 1770