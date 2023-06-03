Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1720
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Иван Терентьев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Евсигней Терентьев
Мать ребёнка: Аксинья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Савельева
Смерть
До 1770