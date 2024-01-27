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Novikoff ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Novikoff Lyle Davis

Отец ребёнка: Novikoff Nicholas Samuel

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Novikoff Nicholas Samuel

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Novikoff Nicholas Samuel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Novikoff Nicholas Samuel

Смерть
Неизвестно
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