Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Степанов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
7 семья
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Васильева

Смерть
Неизвестно