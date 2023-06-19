Алексей Степанов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Место жительства
1850
7 семья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Место жительства
1858
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Васильева
Смерть
Неизвестно