Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аграфена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Место жительства
1850
7 семья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Место жительства
1858
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно