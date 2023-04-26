Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аграфена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
7 семья
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
6 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанов

Смерть
Неизвестно
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