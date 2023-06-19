Изотов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Изотов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1851
Жена: Изотова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1860
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно