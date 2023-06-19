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Изотов Михаил Федорович

Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Изотов Федор

Мать: не указана

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
01.06.1851

Жена: Изотова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Изотов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.02.1860

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Изотов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Изотова Мария Яковлевна

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно