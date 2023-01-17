Драчевка
Медвенский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1508Драчевка (Новоильинское), с. каз.при рч. Березовой.1525133411446Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
691. Драчевка, село бывшее государственное, дворов 182, жителей 1365, церковь православная, 2 кирпичных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51143Драчевкасело51°21'36°13'M-37-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38624440106с Драчевкасело