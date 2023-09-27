Сошина Галина (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСошина Галина (?)

Сошина Галина (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1959

Сын: Сошин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сошин Иван Федорович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сошин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошин Игорь Иванович

Отец ребёнка: Сошин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сошин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сошин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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