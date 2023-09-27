Сошин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошин Василий Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: Сошин Иван Федорович

Мать: Сошина Галина (?)

Россия
Рождение ребёнка
23.10.1981

Дочь: Гусева Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Скороходова Ольга Фёдоровна

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Развод
1983

Жена: Скороходова Ольга Фёдоровна

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1986

Сын: Сошин Федор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.04.1997

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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