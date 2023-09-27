Сошин Василий Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.02.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Отец: Сошин Иван Федорович
Мать: Сошина Галина (?)
Россия
Рождение ребёнка
23.10.1981
Дочь: Гусева Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Скороходова Ольга Фёдоровна
Развод
1983
Рождение ребёнка
1986
Сын: Сошин Федор
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?