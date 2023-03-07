Лобанова Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Лобанов Иван Давыдов

Отец ребёнка: Лобанов Давыд Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Лобанов Сергей Давыдов

Отец ребёнка: Лобанов Давыд Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Лобанов Степан Давыдов

Отец ребёнка: Лобанов Давыд Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Лобанов Михаил Давыдов

Отец ребёнка: Лобанов Давыд Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лобанов Иван Давыдов

Отец ребёнка: Лобанов Давыд Пименов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Давыд Пименов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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