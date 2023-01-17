Захарова Екатерина Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Екатерина Феодотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1852

Сын: Захаров Владимир Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Зачерная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шелонцова Феодосия Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Зачерная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.06.1861

Сын: Захаров Феодор Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Зачерная, Александровский муниципальный район, Пермский край
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