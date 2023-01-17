Захарова Екатерина Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1852
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шелонцова Феодосия Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1861
Сын: Захаров Феодор Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович