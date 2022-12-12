Сахипзиннан (Сахибъямал)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Батыр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно