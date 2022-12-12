Сахипзиннан (Сахибъямал) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахипзиннан (Сахибъямал)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Батыр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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