Мария Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Маркова

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Место рождения

д.Кашкуринские Старины

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Кашкуринские Старины
Смерть
Неизвестно
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