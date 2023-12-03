Саватеев Геннадий
Место рожденияОренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Дата рождения02.05.1940
Дата смерти03.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940
Отец: Саватеев Иван
Мать: Саватеева Мария
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Бракосочетание
02.05.1966
Жена: Саватеева Алла
Смерть
03.09.1994
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл., Александровсктй р-н, с. Новоникольское