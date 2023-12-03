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Саватеев Геннадий

Место рождения

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район

Дата рождения

02.05.1940

Дата смерти

03.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940

Отец: Саватеев Иван

Мать: Саватеева Мария

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Бракосочетание
02.05.1966

Жена: Саватеева Алла

Смерть
03.09.1994
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл., Александровсктй р-н, с. Новоникольское
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