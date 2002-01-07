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Саватеев Иван

Место рождения

Оренбургская обл, с. Новоникольское, Белозерский район

Дата рождения

18.01.1916

Дата смерти

07.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1916

Отец: Саватеев Иван

Мать: Саватеева Лукерья

Оренбургская обл, с. Новоникольское, Белозерский район
Рождение ребёнка
02.05.1940

Сын: Саватеев Геннадий

Мать ребёнка: Саватеева Мария

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саватеева Мария

Смерть
07.01.2002
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское
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