Саватеев Иван
Место рожденияОренбургская обл, с. Новоникольское, Белозерский район
Дата рождения18.01.1916
Дата смерти07.01.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1916
Отец: Саватеев Иван
Мать: Саватеева Лукерья
Оренбургская обл, с. Новоникольское, Белозерский район
Рождение ребёнка
02.05.1940
Сын: Саватеев Геннадий
Мать ребёнка: Саватеева Мария
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саватеева Мария
Смерть
07.01.2002
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл, Александровский р-н, с. Новоникольское