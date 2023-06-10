Васса Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Вдова Васса Гавриилова 51=1799 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Вдова Васса Гавриилова 55=1799 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
ИВ-1842-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 Александр 24/26.08.1848 Деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и законная его жена Мавра Поликарпова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Адриан 22=1828 ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1851 Арсений 21/22.02.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и закон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно