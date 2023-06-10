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Андрей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сергей

Мать: Васса Гаврилова

ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Адриан 22=1828 ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1851 Арсений 21/22.02.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и закон... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1851

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ МК-1851 Анна 26/27.08.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Адриан Сергеев и законная его жена Татьяна Иванова, оба православные Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1853

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1853 --- МК-1853 Иоанн 13/14.10.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Андреан Сергеев и законная его жена Татьяна Иванова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов дья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Алексей 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно