Андрей Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сергей
Мать: Васса Гаврилова
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Адриан 22=1828 ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ Восприемник!!! МК-1851 Арсений 21/22.02.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Петр Сергеев и закон... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1851
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
ИВ-1851 такой ведомости нет ⛔ МК-1851 Анна 26/27.08.1851 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Адриан Сергеев и законная его жена Татьяна Иванова, оба православные Погоста Лютниц священник Ио... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1853
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
ИВ-1853 --- МК-1853 Иоанн 13/14.10.1853 Казенного ведомства деревни Маркова крестьянин Андреан Сергеев и законная его жена Татьяна Иванова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов дья... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Алексей 2=1858 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно