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Сычёв Константин Егорович

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Место рождения

Вологодская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сычёв Егор Григорьевич

Мать: не указана

Вологодская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1900

Дочь: Соколова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев Африкан Константинович

Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычев борис

Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаю анна

Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева Александра Ивановна

Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Вологодская губерния
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