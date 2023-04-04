Сычёв Константин Егорович
Место рожденияВологодская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Сычёв Егор Григорьевич
Мать: не указана
Вологодская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1900
Дочь: Соколова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев Африкан Константинович
Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычев борис
Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаю анна
Мать ребёнка: Сычева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Вологодская губерния