Клейнос Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлейнос Павел

Клейнос Павел

Место рождения

Карыльское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Клейнос Петр

Мать: Клейнос Тетияна Федорова

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Клейнос Николай

Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Клейнос Иван

Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева

Карыльское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейнос Катерина Афанасиева

Смерть
Около 1852
Карыльское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close