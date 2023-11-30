Клейнос Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Клейнос Петр
Мать: Клейнос Тетияна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Клейнос Николай
Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Клейнос Иван
Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Клейнос Катерина Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1852