Левлина Ефросинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левлина Ефросинья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Левлина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1883

Сын: Левлин Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Левлина МАРИЯ Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1893

Сын: Левлин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Левлин Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1895

Сын: Левлин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Левлина Ироида Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Левлина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Левлина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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