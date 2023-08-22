Левлина Ефросинья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Левлина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1883
Сын: Левлин Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Левлина МАРИЯ Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Левлин Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1895
Сын: Левлин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Левлина Ироида Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Левлина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Левлина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно