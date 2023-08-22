Левлин Савелий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Перевалова Варвара Савельевна
Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ивлиных Арсентий Савельевич
Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Таратутина Тамара Леонтьевна
Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: МАРИЯ Федотовна
Смерть
Неизвестно