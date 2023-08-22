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Левлин Савелий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Левлин ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Мать: Левлина Ефросинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Перевалова Варвара Савельевна

Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ивлиных Арсентий Савельевич

Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Таратутина Тамара Леонтьевна

Мать ребёнка: МАРИЯ Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: МАРИЯ Федотовна

Смерть
Неизвестно
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