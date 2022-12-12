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Ширманова Агрофена Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1891

Дата смерти

02.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1917

Дочь: Ширманова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ширманов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович

Алашеевка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Ширманов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширманова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Иван Ипполитович

Смерть
02.12.1968
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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