Ширманова Агрофена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1891
Дата смерти02.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1917
Дочь: Ширманова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ширманов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович
Алашеевка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1936
Сын: Ширманов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширманова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1968
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область