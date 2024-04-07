Ким Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКим Артур

Ким Артур

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Розалина Артуровна

Мать ребёнка: Ким Беатрис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким Дилан Артурович

Мать ребёнка: Ким Беатрис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким Феликс Артурович

Мать ребёнка: Ким Беатрис

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Беатрис

Мы используем куки для улучшения работы сайта.