Ким Беатрис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Беатрис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ким Розалина Артуровна

Отец ребёнка: Ким Артур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким Дилан Артурович

Отец ребёнка: Ким Артур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким Феликс Артурович

Отец ребёнка: Ким Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Артур

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