Тароев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тароев Валера
Мать ребёнка: Тароева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Тароева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Тароева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно