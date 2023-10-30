Тароева (Москалева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тароев Валера
Отец ребёнка: Тароев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Тароев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Тароев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тароев Николай
Смерть
Неизвестно