Тароева (Москалева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тароева (Москалева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москалев Иван Федорович

Мать: Москалева Степанида Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тароев Валера

Отец ребёнка: Тароев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Тароев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Тароев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тароев Николай

Смерть
Неизвестно
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