Филимонов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Михаил Петрович

Мать: Филимонова Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Мария

Смерть
Неизвестно
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