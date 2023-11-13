Пряников Михей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Рождение ребёнка
16.12.1912
Дочь: Пряникова Анастасия Михеевна
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
06.07.1916
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
06.06.1918
Дочь: Пряникова Мария Михеевна
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Пряников Алексей Михеевич
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
02.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
29.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно