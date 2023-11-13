Пряников Михей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряников Михей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Пряников Семен Тихонович

Мать: Пряникова Матрена Фокеевна

Рождение ребёнка
16.12.1912

Дочь: Пряникова Анастасия Михеевна

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Пряников Петр Михеевич

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
06.06.1918

Дочь: Пряникова Мария Михеевна

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Пряников Алексей Михеевич

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
02.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
29.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пряникова Марина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Марина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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