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Дария Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.09.1848

Муж: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Кекушев Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Рождение ребёнка
20.12.1853

Сын: Кекушев Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1856

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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