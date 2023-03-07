Дария Андреева
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1850
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
20.12.1853
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
08.09.1856
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Смерть
Неизвестно