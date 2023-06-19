Путятина (Бычихина) Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Бычихина) Евдокия Назаровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889

Отец: Бычихин Назар Васильевич

Мать: Бычихина Прасковья Артемьевна

Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Путятин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Путятин Василий Карпович

Бракосочетание
29.04.1911

Муж: Путятин Василий Карпович

Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Путятин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Путятин Василий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно