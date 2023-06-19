Путятина (Бычихина) Евдокия Назаровна
Место рождения
Дата рождения12.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Путятин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Путятин Василий Карпович
Бракосочетание
29.04.1911
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Путятин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Путятин Василий Карпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно