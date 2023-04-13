Бычихина Прасковья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычихина Прасковья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1884

Сын: Бычихин Архип Назарович

Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1886

Дочь: Марина Назаровна

Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1889

Дочь: Путятина Евдокия Назаровна

Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычихин Назар Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно