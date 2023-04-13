Бычихина Прасковья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1884
Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1886
Дочь: Марина Назаровна
Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1889
Дочь: Путятина Евдокия Назаровна
Отец ребёнка: Бычихин Назар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно