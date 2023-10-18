Лабзина Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти01.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1845 ст.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лабзина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1853
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1854
Дочь: Лабзина Васса Степановна
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабзина Александра Степановна
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабзина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич
Смерть
01.08.1891