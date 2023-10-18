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Лабзина Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

01.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1845 ст.

Муж: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лабзина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Лабзин Василий Семенович

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1854

Дочь: Лабзина Васса Степановна

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лабзин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабзин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабзина Александра Степановна

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабзина Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Лабзин Степан Васильевич

Смерть
01.08.1891
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