Авдотья (Евдокия) (Савельева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1790
Дочь: ? Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1799
Сын: Крючков Иван Иванов
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1802
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1805
Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крючков Иван Силаев
Смерть
Неизвестно