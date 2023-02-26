Авдотья (Евдокия) (Савельева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) (Савельева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1790

Дочь: ? Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1799

Сын: Крючков Иван Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1802

Сын: Крючков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1805

Сын: Крючков Никита Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Силаев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Иван Силаев

Смерть
Неизвестно
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